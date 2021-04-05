Глава Якутии Айсен Николаев спрогнозировал, что ученые смогут клонировать мамонта и тогда они будут населять тундру, сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре республики.

«Уверен, мы все-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре», — цитирует его пресс-служба.

По мнению Николаева, темпы технологического развития и появления новых научных открытий позволяют предполагать, что возродить популяцию древнего животного получится в скором будущем.

В регионе отдают приоритет исследованиям мамонтовой фауны, хотят сделать ее туристическим и научным брендом республики. Николаев также надеется легализовать добычу мамонтовой кости в стране. «Сейчас это большой бизнес, который, к сожалению, находится в серой зоне», — пояснил он, указав, что эта сфера может приносить бюджету России и Якутии хорошие деньги, и в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект.

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