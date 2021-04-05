Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в видеоформате Заура Микаилова в связи с его назначением на должность председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в видеоформате Заура Микаилова в связи с его назначением на должность председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/04/05 14:12
Раздел: Азербайджан
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