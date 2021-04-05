6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В первой половине дня будет дуть сильный северо-западный ветер, который к вечеру станет умеренным.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

6 апреля в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 20-25, в горах ночью 3-8 градусов тепла, в высокогорье 0-3 градуса мороза, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az