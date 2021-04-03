Как стало известно Minval.az, 5 апреля в Москве пройдет очередное судебное заседание по делу Романа Агаева, и ожидается участие главного жалобщика — Агададаша Керимова, по иску которого возбуждено уголовное дело против известного журналиста.

Ситуация, прямо скажем, скандальная. Агададаш Керимов, который своими откровенными высказываниями не раз пытался побольнее «ударить» Азербайджан, в особенности провокационными заявлениями о судьбе Нагорного Карабаха, поставил задачу сделать все, чтобы за Романом закрылись железные двери тюрьмы.

Но если цели Агададаша вполне очевидны, для нас остается непонятным, по какой причине в дело защиты Романа не вступает АзерРос в лице новоявленного главы организации Ханоглана Алиева и возглавляющей Федеральный Совет этой структуры Мехрибан Садыховой. Где они? Где их возмущение?

Получается очень странно: на протяжении нескольких лет Агаев находился в числе ближайшего окружения и Садыховой (будучи ее советником, когда она возглавляла АзерРос), и Ханоглана Алиева (Роман являлся его помощником как депутата городского совета Химок), но сегодня они молчат.

К тому же, как нам стало известно, с момента задержания Романа и его домашнего ареста (то есть, с октября 2020 г. по настоящее время) Садыхова и Алиев не оказали какой-либо материальной или моральной поддержки семье Агаевых, оставшихся, в прямом смысле слова, без средств к существованию (с одной стороны, Роман потерял работу, с другой, его супруга — Лейла, работавшая в Химках, сразу же после задержания своего мужа, была уволена).

Просто непонятно, почему Х. Алиев и М. Садыхова, которая пролоббировала «избрание» первого президентом АзерРос, не пытаются выступить в поддержку Романа?! Неужели М. Садыховой приятно ощущать себя на одной стороне с Агададашем Керимовым? Неужели Ханоглану Алиеву сподручнее быть рядом с Исмаилом Шабановым (также важнейшим свидетелем против Романа), который вместе со своим окружением уже как столько лет прилагает силы для разрушения российско-азербайджанских отношений и выступает с сепаратистских позиций? Не понимают ли Х. Алиев и М. Садыхова, что своим бездействием в этом заказном деле ставят под удар всех членов АзерРос?

Мы продолжим следить за развитием событий и попытаемся выяснить, какие показания на предварительном следствии давали М. Садыхова и Х. Алиев.

Ну а Роману с Лейлой ханум желаем терпения и выдержки! Слава Богу, что рядовые члены азербайджанской диаспоры России не оставляют семью Агаевых без морально-материальной поддержки.

Minval.az