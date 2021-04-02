Россия на сегодняшний день направила около $15 млн на содействие пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в распространенном в пятницу интервью армянской газете «Новое время».

«Прямая финансовая помощь Российской Федерации на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около $15 млн», — сказал он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что дислоцированный в регионе российский миротворческий контингент и центр гуманитарного реагирования гарантируют безопасность и стабильность, а также выполняют жизненно значимые для местного населения задачи. Руденко указал на результаты работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, занимающейся вопросами разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе, которая провела пять заседаний.

«Создаются условия для восстановления нормальной жизни на Южном Кавказе, превращения его в территорию взаимного доверия, безопасности и процветания. Все это убедительно свидетельствует, что Россия всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу, вместе работать на благо общих интересов», — заключил он.

Minval.az