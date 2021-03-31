В Кремле признают, что в РФ пока не удалось преодолеть последствия двух демографических «воронок» и нормализовать демографическую ситуацию.

«В целом наша демографическая ситуация находится в очень плохом положении. Действительно, принимаются интенсивные меры, чтобы демографические ямы минимальным образом сказывались», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Он отметил, что «пока, по объективным причинам, ситуацию полностью выправить не получается».

Вместе с тем, он подчеркнул, что в разных регионах демографическая ситуация различная.

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