Несколько десятков родителей армянских военнослужащих, пропавших без вести в ходе боев в Карабахе, встретились с депутатами в Национальном Собрании Армении. Они уверены, что их детей «специально потеряли» на войне, так как они знали многое. Такое мнение родители выразили в беседе с журналистами.

Во встрече принимали участие родители 72 военнослужащих, которых 11 октября отправили в Гадрут, а также 50 военных, оказавшихся в окружении в Гадрутском районе.

В частности, отец военнослужащего Тиграна Шахбаляна — Тонакан Шахбалян — выразил уверенность, что его сына «специально потеряли», так как он многое знает.

«Есть информация, что с ребятами поспорили, применили силу в их отношении. Для этого их без проводника отправили на уже находящиеся под контролем противника территории», — сказал Шахбалян (цитата по «Спутнику»).

Он отметил, что они подозревают командира воинской части Гора Ишханяна, который «сбежал» от родителей своих бывших подопечных, выключил телефон и избегает встречи с ними. По словам матери одного из пропавших военных, на одной из встреч она сказала Ишханяну, что ее сын жив и он об этом знает, однако командир ей ответил: невозможно, чтобы кто-то из тех ребят остался в живых.

«Он специально отправил туда наших детей – на находящиеся под контролем ВС Азербайджана территории и отдал прямо в руки туркам (армяне так называют также азербайджанцев)», — сказала она.

Minval.az