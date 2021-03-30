Что касается сроков отставки премьера с целью последующего роспуска Национального собрания и проведения досрочных выборов, то Торосян указал период между 20 апреля и 5 мая. Этот срок предусмотрен законодательством, сообщает «Спутник».

Руководитель аппарата премьера сообщил, что предвыборный штаб правящей партии «Гражданский договор» возглавит министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. Координировать работу штаба будут сам Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.

На вопрос, является ли решение о проведении выборов бесповоротным, глава аппарата ответил положительно. По его словам, принято политическое решение, оно обсуждалось с парламентскими и некоторыми внепарламентскими силами, и проведение выборов исходит из интересов страны.