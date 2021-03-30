После окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года в Баку немедленно приступили к работам по разминированию, реконструкции, реабилитации и реинтеграции освобожденных земель, которым был нанесен огромный ущерб за 30 лет армянской оккупации, пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на «Сабах».

Масштабное переселение граждан на недавно освобожденные территории с одновременной их реинтеграцией в экономическую деятельность является одним из пяти национальных приоритетов Азербайджана, обозначенных в «Стратегии 2030». В Азербайджане намерены мобилизовать все ресурсы с целью превратить «поселения-призраки» в «умные города» и «умные деревни», уделяя особое внимание потребностям наиболее уязвимых групп — миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев.

Приоритетные направления

В Зангиланском районе уже стартовала реализация проекта строительства первого «умного села». Она будет проводиться исходя из пяти составляющих: жилье, производство, социальные услуги, «умное сельское хозяйство» и альтернативная энергия. По прогнозам ООН, к 2030 году население Азербайджана вырастет на 600 тысяч человек. Прогрессивная градостроительная политика, в основе которой лежат крупные экономические и социальные проекты, улучшит ситуацию в пострадавшем от войны регионе. Поскольку восстановление в постконфликтный период является сложным, трудоемким и капиталоемким процессом, власти Азербайджана начали этот процесс с построения эффективной системы управления.

Для решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях создан координационный штаб, синхронизирующий работу основных государственных структур, которому поручили разработать стратегию по развитию Карабаха. Был назначен специальный представитель президента Азербайджана в Шуше, которую называют колыбелью азербайджанской культуры. Недавно учрежденный Фонд возрождения Карабаха, будет оказывать финансовую поддержку для восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана. Агентство по разминированию Азербайджана приступило к работе, несмотря на отсутствие карт минных полей, которые армянская сторона отказалась предоставить.

Ресурсы на повестке дня

Обладающий большими запасами нефти Азербайджан объявил Карабах «зоной зеленой энергии». Четверть местных водных ресурсов Азербайджана, то есть около 2,56 млрд кубометров воды в год, формируется в Карабахе. Основные водные артерии региона, такие как Тертер, Базарчай (Баргушадчай), Хакари и другие небольшие реки, обладают большим гидроэнергетическим потенциалом. Потенциал солнечной энергии Карабаха оценивается в 3000-4000 МВт, а потенциал ветроэнергетики — в 300-500 МВт. Общая мощность Худаферинской ГЭС и ГЭС «Девичья башня», построенных совместно с Ираном, составит 280 МВт, тогда как мощность ГЭС в Кельбаджарском и Лачинском районах составит 120 МВт, что позволит региону полагаться на «зеленые» источники, поскольку они полностью удовлетворят первичные энергетические потребности региона.

Кроме того, запасы термальной воды в Кельбаджарском районе в 3,093 тысячи м3, а в Шуше – в 412 м3 в сутки обладают значительным потенциалом для развития зеленой энергетики. Ключевым моментом здесь является не только получение энергии из зеленых источников, но также использование наиболее эффективных и «умных» систем передачи, распределения и потребления энергии. Акцент правительства на усилении защиты окружающей среды в Карабахе, объявленном Азербайджаном зеленой зоной, является наиболее убедительным ответом страны на проблему глобальных климатических изменений.

Восстановление лесов

Общая площадь лесов была уменьшена до 174 тысяч га в результате массовой вырубки во время оккупации (до оккупации лесной фонд Карабаха составлял 228 тысяч га). Азербайджан уже восстанавливать лесные массивы, в том числе в государственных заповедниках «Гарагель» и «Баситчай», а также государственных заказниках «Губадлы», «Аразбою», «Дашалты» и «Лачын». Леса внесут неоценимый вклад в усилия страны по сокращению масштабов изменения климата, опустынивания, ухудшения биоразнообразия и нарушения баланса газов в атмосфере, а также внесут свой вклад в социально-экономическое развитие Карабаха. Привлечение государственных и негосударственных инвестиций в восстановление Карабаха закладывает основу для устойчивого экономического роста.

В 2021 году государственные инвестиции в Карабах в размере $1,3 млрд повысят потенциальный ненефтяной ВВП. Результаты будут очевидны: новые основные фонды — дороги, электричество, газ и другие объекты инфраструктуры будут способствовать экономическому росту, а также повысят потенциал экономики в будущем. Государственные инвестиции будут играть роль катализатора в Карабахе и создадут основу для негосударственных инвестиций. Уже начался приток инвестиций из Турции, Италии, Великобритании, Пакистана и Израиля, направленных на восстановление Карабаха. Существует большой потенциал для развития в Карабахе горнодобывающей промышленности, металлургии, пищевой промышленности, производства трикотажных изделий, туризма, сельского хозяйства и зеленой энергии.

Шушу называют колыбелью азербайджанской культуры и музыки, что позволило ей создавать и распространять творческие тренды по всему Кавказу. Вот почему Шуша была объявлена одной из культурных столиц Азербайджана, и ожидается, что город станет культурной столицей тюркского мира в 2022 году и исламского мира в ближайшем будущем.

Агентство Standard&Poor (S&P) недавно подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B», повысив прогноз с «негативного» до «стабильного». Агентство обосновало это решение снижением рисков безопасности в финансовом секторе и платежного баланса в результате освобождения земель. Учитывая многогранный характер усилий по восстановлению Карабаха и основываясь на опыте других стран, можно рассчитывать на финансовую поддержку со стороны различных структур.

Например, Международный валютный фонд (МВФ) занимается программами, нацеленными на достижение экономического роста и сокращение масштабов бедности в странах, переживших вооруженные конфликты, а Всемирный банк — инфраструктурными проектами и восстановлением образовательных и медицинских учреждений. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает финансовую поддержку транспортной сфере, банковскому сектору и малому бизнесу. Азиатский банк развития (АБР) может служить основным источником финансирования для возвращения ВПЛ в родные города, решения проблем со здоровьем в постконфликтных зонах и программ по борьбе с бедностью.

Выгоды для всего региона

Урегулирование карабахского конфликта открывает путь к возрождению региональных экономических и торговых отношений и оживлению транспортных и коммуникационных связей. Возросшая экономическая активность в регионе, а также в странах Южного Кавказа, служит интересам всех сторон, заинтересованных в развитии транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». Региональные проекты будут дополнять друг друга в Нахчыванском коридоре. Нахчыванский коридор положит конец изоляции автономии, не имеющей выхода к морю, и в то же время обеспечит более тесное сообщение между Азией и Европой.

Азербайджан превращает Карабах в платформу для развития, мира и безопасности, основанную на неиспользованном потенциале региона. Являясь примером толерантности и мультикультурализма, Азербайджан также объявил о планах восстановления христианского и мусульманского наследия Карабаха после разрушительных последствий недавней войны и оккупации.

Minval.az