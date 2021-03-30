Американка из штата Юта Мааян Сегал создала колоду игральных карт Queeng Playing Cards 2.0, в которых персонажи представляют различные этнические группы и бывают разных полов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это уже вторая версия карт, созданная 16-летней Сегал. Три года назад девочка вместе с отцом выпустила первую измененную колоду Queeng, где вместо королей появились карты монархов обеих полов, вместо дам – герцоги и герцогини, вместо вальтов – принцы и принцессы. Кроме того, был введен персонаж женщины-джокера.

Мааян Сегал придумала гендерно равную колоду после того, как задалась вопросом, почему карта королевы меньше короля.

За три года было продано 50 тысяч колод. Покупатели в основном хвалили идею, однако часть из них указала на то, что карты не отображают этнического многообразия. Мааян Сегал учла замечание и представила колоду Queeng Playing Cards 2.0, персонажи которой имеют разный оттенок кожи, волос и различные черты лица.

Всего через пять дней после выхода новой версии карт было продано четыре тысячи колод.

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