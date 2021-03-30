Армения вынуждена сменить воинственную риторику и делать реверансы в сторону Баку и Анкары – к этому Ереван принуждает Москва, поскольку Россия не заинтересована в возобновлении военных действий между Азербайджаном и Арменией. Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя последние заявления армянского истеблишмента относительно необходимости открытия региональных коммуникаций и нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений.

По мнению политолога, Москва заинтересована в региональном сотрудничестве, и если бы у нее не было интереса в этом вопросе, то ни Никол Пашинян, ни его окружение даже и не заикнулось бы на тему открытия региональных коммуникаций.

С другой стороны, Ереван на сегодняшний день также хочет открытия коммуникаций с Азербайджаном и против возобновления боевых действий. Эти факторы и побуждают власти страны озвучивать подобные заявления.

«Об этом упоминал как сам Пашинян, так и представители его правительства. Об этом даже заявил глава МИД Армении Ара Айвазян, который в последнее время почти ежедневно делал антиазербайджанские заявления. По его словам, война завершилась, и в повестку дня может быть внесен вопрос открытия границ между Турцией и Арменией. Можно сказать, что армянский официоз постепенно готовит свою общественность к миру с соседями. Если команда Пашиняна одержит полную победу на предстоящих внеочередных парламентских выборах, либо ему придется создать коалиционное правительство, то очередным шагом нового правительства будет попытка восстановления коммуникаций с Азербайджаном и Турцией.

Если это произойдет, то это станет ударом по армянской диаспоре всего мира, так как основная цель мирового армянства – добиться признания сфальсифицированного «геноцида армян». Если граница Армении с Турцией будет открыта, тема «геноцида армян» потеряет свою актуальность. К тому же, президент США Джо Байден может сказать, что он является сторонником нормализации армяно-турецких отношений, а признание «геноцид армян»

со стороны США может нанести удар по этому процессу, что не входит в интересы официального Вашингтона.

В отличие от армянского лобби, официальный Ереван заинтересован в восстановлении коммуникаций с Азербайджаном и Турцией, так как постоянная вражда ведет Армению и армян к пропасти, и постепенно многие армяне начинают это осознавать», – говорит наш собеседник.

Вместе с тем, вряд ли стоит ожидать открытия коммуникаций до внеочередных парламентских выборов в Армении.

«Не исключено, что в ходе ожидающейся встречи Пашиняна и президента России Владимира Путина в Москве, армянский премьер, вероятно, попросит повременить в этом вопросе как минимум до завершения выборов. Хотя согласно трехстороннему совместному заявлению, подписанного в Москве 11 января, стороны должны были подготовить пакет предложений до 1 марта сего года.

Хотя армянская сторона и подтверждает свои намерения, но реальных шагов со стороны Еревана пока мы не видим. А тем временем Баку и Анкара ожидают реальные шаги со стороны Еревана. Я не исключаю, что Пашинян мог в устной форме попросить отсрочку в данном вопросе», – отметил эксперт.

Как может изменить ситуация в этом вопросе, если на предстоящих внеочередных парламентских выборах одержит победу не Пашинян, а более радикальные силы Армении? Отвечая на этот вопрос, Э.Шахиноглу отметил, что, вероятнее всего, ни одна армянская политпартия не сможет набрать достаточное количество голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. И, скорее всего, будет создано коалиционное правительство.

«В случае победы радикальных сил, вряд ли они пойдут против Москвы, и в какой-то форме будут вынуждены готовиться к открытию коммуникаций», – продолжил политолог.

При этом он не исключил, что армянские радикалы предпримут провокации на армяно-азербайджанской границе или в Нагорном Карабахе. Либо же они приведут ряд «причин», из-за которых открытие коммуникаций на данном этапе станет невозможно. Однако, вряд ли экс-президент Армении Роберт Кочарян и его союзники из «Дашнакцутюн» смогут одержать победу на предстоящих выборах. К тому же, согласно итогам опросов, партия Пашиняна опережает всех, несмотря на то, что растеряла многих сторонников после поражения в войне.

Поэтому, как считает Э.Шахиноглу, Пашинян будет вынужден пойти на создание коалиционного правительства с какой-либо оппозиционной политической партией.

Тем временем, как напомнил наш собеседник, мировое армянство надеется на то, что президент Джо Байден 24 апреля объявит о признании со стороны США «геноцид армян», с учетом того, что, будучи конгрессменом, нынешний глава администрации США был тесно связан с армянским лобби, был одним из авторов 907 поправки, и так далее.

«Но есть один нюанс: Байден уже президент США, и вынужден учитывать национальные интересы своей страны. Ранее он направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, в котором подчеркнул, что США намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества. И если Байден признает «геноцид армян», то он тем самым нанесет улар по отношениям США с Турцией и Азербайджаном.

Байден занимал пост вице-президента США во времена правления Барака Обамы, который будучи кандидатом в президенты, тоже обещал армянской диаспоре США в случае победы на выборах признать «геноцид армян». И, вероятнее всего, Байден, в очередную годовщину событий апреля 1915 года последует примеру Обамы и ограничится выражением «Мец Егерн» (большая резня). Тем не менее, если мы поторопим армянскую сторону в вопросе открытия коммуникаций и добьемся этого до 24 апреля, в администрации США могут напомнить армянской диаспоре о том, что Армения старается нормализовать отношения с Турцией, открыть коммуникации. И в этом случае США не станут наносить удар по этому процессу, который также в интересах Вашингтона.

В этом процессе также заинтересован Баку – ускорение работы по открытию коммуникаций помогло бы добиться ослабления позиций армянской диаспоры США. И, помимо этого, в самой диаспоре признают, что если будут нормализованы армяно-турецкие отношения, вряд ли Байден пойдет на признание «геноцида армян», – резюмировал политолог.

Бахтияр Сафаров

Minval.az