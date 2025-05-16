Администрация США убеждена в том, что прежняя западная стратегия ведения войны на истощение против России не работает, и американский президент Дональд Трамп стремится содействовать достижению мира в Украине.

Об этом заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле, передает ТАСС.

«Он [Трамп] пытается свести [за столом переговоров] две стороны в войне. Послушайте, никто не окажется в выигрыше, если эта война будет продолжаться. Предыдущая [американская] администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами. Никто в истории в это [прежде] не выигрывал. [Формула] «столько, сколько нужно» никогда не была стратегией выигрыша. Она точно не была таковой у предыдущей администрации [США, которая декларировала такую формулу в плане оказания помощи Киеву]. И это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», — заявила Ортэгус.

«Так что мы работаем, пытаясь исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию [Вашингтона]», — подчеркнула заместитель спецпосланника Стивена Уиткоффа.

«Это, безусловно, представляет собой вызов. Но у президента [Трампа] над этим трудится его ключевая команда», — сказала дипломат в эфире телекомпании Fox News.

«Президент Трамп, мой босс Стив Уиткофф, госсекретарь [США Марко] Рубио, [американский] вице-президент [Джей Ди Вэнс] усердно работают над тем, чтобы Украина и наши европейские союзники оказались в том положении, когда они могут находиться за столом переговоров и в конечном счете положить конец этой войне. Президент Трамп вел избирательную кампанию, позиционируя себя как сторонника мира. Именно этого мы и пытаемся добиться», — заверила Ортэгус.