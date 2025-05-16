Посол России в Ереване Сергей Копыркин осудил высказывание начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне, назвав их «кощунственными».

В эфире одного из армянских государственных телеканалов 9 мая Ованнисян заявил, что гитлеровская Германия планировала создание «независимой, исторической Армении».

В День Победы Ованнисян поставил под сомнение мнение о том, что победа советских войск под Сталинградом «предотвратила турецкое вторжение в Советскую Армению». Более того, он утверждал, что в случае успеха немецкого наступления на Кавказ, гитлеровцы планировали вторжение в Турцию с территории Болгарии и Армении, что, по его словам, подразумевало «создание объединенной, исторической Армении».

Посол подчеркнул, что особенно больно было слышать такие высказывания из уст человека, возглавляющего ныне Командно-штабной институт Военной академии Министерства обороны Республики Армения, который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна.