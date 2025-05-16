Танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд Государственной пограничной службы выступили на «Королевском Виндзорском конном шоу-2025».

Как сообщает Государственная пограничная служба, в этом году Азербайджан впервые принимает участие в шоу столь представительным составом — делегацией из 130 человек.

Участие стало возможным благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана.

Во время 20-минутного выступления азербайджанские всадники эффектно развернули флаги Азербайджана и Великобритании.

Выступления азербайджанской делегации продлятся до 18 мая, а уже 17 мая запланировано выступление команды по поло Land of Fire.