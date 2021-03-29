Алексей Навальный снова подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ. Это следует из картотеки Пресненского районного суда Москвы, обратило внимание «МБХ медиа».

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади подтвердил «МБХ медиа», что требования в иске не отличаются от требований из прошлого иска.

Алексей Навальный подал иск к Дмитрию Пескову в ноябре 2020 года, напоминает «Дождь». Причиной иска стал материал ТАСС под заголовком «Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы», опубликованный 1 октября 2020 года. Пресс-секретарь президента тогда заявил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Он также добавил, что «взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется не первый раз».

Навальный считает, что эти сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Политик в иске требует опубликовать опровержение слов Пескова на сайте Кремля.

В январе 2020 года Пресненский районный суд Москвы вернул иск Навального. В суде это объяснили тем, что «не были устранены недостатки, послужившие основанием на оставление [иска] без движения». Тогда же в пресс-службе суда заявили, что Навальный может устранить недостатки и повторно подать этот же иск.

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