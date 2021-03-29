Внучка экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе – 42-летняя российская журналистка грузинского происхождения Софико Шеварднадзе 23 марта родила первенца. Об этом она сообщила 29 марта в Instagram.

«Неделю назад мой мир перевернулся! Андрия. Это мальчик», – сообщила она, опубликовав черно-белый снимок, на котором запечатлена беременной в профиль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Shevardnadze (@sofikoshevardnadze)

Софико Шеварднадзе родилась в 1978 году в Тбилиси. Ее отец – старший сын Эдуарда Шеварднадзе Паата. У нее есть родной брат и две сестры, уточняет «Гордон».

Софико Шеварднадзе с 2006-го по февраль 2015 года была ведущей программ «Своими глазами» и «Обложка-1» на радиостанции «Эхо Москвы». После этого вела ток-шоу «Про любовь» на российском «Первом канале».

С сентября 2019 года является ведущей англоязычной авторской программы на канале Russia Today.

Внучка Шеварднадзе не замужем. Имени отца своего первенца она не афиширует.

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