Генпрокуратура Беларуси возбудила против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и участников проекта бывших белорусских силовиков BYPOL уголовное дело о подготовке терактов (статья 289 УК РБ).

«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. <…> Как следует из материалов, в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей», — цитирует «Медуза» заявление ведомства.

Генпрокуратура добавила, что показания против организаторов теракта дал «задержанный с поличным гражданин Малейчук». Мужчину с такой фамилией 26 марта показал в эфире государственный телеканал «Беларусь-1». Сообщалось, что он планировал взорвать самодельные бомбы и Минске и в Печах — военном городке в Минской области.

Пресс-служба Тихановской прокомментировала новость о возбуждении уголовного дела так: «Просто над шутками про Ника и Майка больше никто не смеется, так Генпрокуратура предлагает новый мем». Представители проекта BYPOL пока дело не комментировали.

Minval.az