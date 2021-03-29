Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире ток-шоу «Время покажет», которое выходит на Первом канале.

В программе ведущие и приглашенные эксперты обсуждали массовый голод 1932—1933 годов, охвативший территорию Украинской ССР. Они говорили о том, как киевские власти трактуют эти события, когда Стриженова взяла слово.

«Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и [то,] что от голода страдали только на Украине. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы», — сказала Стриженова.

Во время съемки ведущая объявила о рекламной паузе и стала отходить назад. Сделав пару шагов, Стриженова наткнулась на платформу и упала с подиума. Затем в эфире началась реклама.

После рекламы Стриженова не вышла в студию. Ее коллега Руслан Осташко объяснил, что ведущая повредила руку. «Ей оказывается медицинская помощь. Катя, держись, мы с тобой!» — приводит «Спутник» слова Осташко.

Журналистка работает в шоу «Время покажет» с 2014 года. Также Стриженова ведет программу «Доброе утро» на Первом канале.

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