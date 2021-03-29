Россия остается стратегическим союзником Армении, и Армения это очень ценит. Об этом в Национальном Собрании Армении на заседании постоянной парламентской Комиссии по европейской интеграции при обсуждении отчета о проделанной работе за 2020 год заявил 29 марта министр иностранных дел республики Ара Айвазян.

При этом, министр не согласился с утверждением о том, что Армения и внешняя политика Армении зависят от России.

Айвазян подчеркнул, что ОДКБ в сфере безопасности Армении занимает важное место. По словам главы МИД, во время войны Армения информировала данную организацию о складывающейся ситуации, однако не обращалась к ней. Его слова приводит армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az