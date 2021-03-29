Армянский военный преступник Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) находится в медицинском центре «Эребуни». Об этом пишет армянский интернет-портал news.am.
Согласно информации, у него серьезные проблемы со здоровьем.
Армянский военный преступник Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) находится в медицинском центре «Эребуни». Об этом пишет армянский интернет-портал news.am.
Согласно информации, у него серьезные проблемы со здоровьем.
Дата: 2021/03/29 19:26
Раздел: Бывший СССР
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