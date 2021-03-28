Государственные испытания гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» начнутся летом 2021 года. Пуск вновь выполнят с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Лётно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», — отметили источники агентства.

По предварительным данным, испытания запланированы на июнь. Может быть выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами.

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