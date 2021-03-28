Действия оппозиционного «Движения по спасению родины» в ближайшие месяцы можно условно разделить на три этапа. Об этом сказал в воскресенье координатор движения, представитель верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Движение сегодня проводит митинг на улице Демирчяна, перед зданием Национального собрания Армении.

По его словам, на первом этапе оппозиция будет проводить встречи в регионах, пытаясь мобилизовать людей для масштабных акций протеста. По словам дашнакцакана, нужно сделать все, чтобы Никол Пашинян ушел не только де-юре, но и де-факто.

Премьер ранее заявил, что для организации досрочных парламентских выборов он подаст в отставку в апреле. Но при этом продолжит исполнять обязанности премьера.

Это и пытаются не допустить оппоненты. Попытку добиться окончательного ухода Пашиняна координатор движения называет вторым этапом деятельности движения.

«Нужно отстранить его, чтобы он не был и.о. премьера. Если на этом этапе мы не сможем добиться своей цели, то попытаемся сделать это во время избирательного цикла, или третьего этапа», — сказал Сагателян (цитата по «Спутнику»).

«Движение по спасению родины» свободно в своем решении участвовать или не участвовать в выборах. Но мы знаем, что Никол Пашинян будет рассматривать выборы как средство спасти свою шкуру. Мы должны сделать все, чтобы не позволить это», — добавил политик.

Отвечая на вопрос о возможности единого участия АРФД в выборах вместе с бывшим президентом Робертом Кочаряном, Сагателян заявил, что на данный момент таких обсуждений нет. Он отметил, что как только будут выборы, «Дашнакцутюн» решит, в каком формате участвовать в них.

Minval.az