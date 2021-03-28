Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями села Арагац Армавирской области вновь заявил о необходимости разблокирования региональных коммуникаций. По его словам, открытие дорог будет играть ключевую роль для развития армянской экономики и промышленности. В качестве примера он указал на сферу добычи медной руды.

Он напомнил, что Армения богата медью, однако модернизация ее промышленности и создание мощностей для выплавки меди невозможны без коммуникаций. Пашинян в этом контексте отметил важность разблокировки региональных транспортных инфраструктур.

«Мы должны идти на некоторые решения. Вы знаете, что наши железные дороги в Россию и Иран проходят по азербайджанской территории. И мы должны здесь понять, что не можем получить путь по территории Азербайджана, но при этом не давать ему дорогу по нашей территории. Мы должны иметь возможность взаимного пользования имеющимися путями», — сказал Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Minval.az