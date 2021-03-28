Премьер Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле месяце. Об этом глава армянского правительства заявил в воскресенье во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области Армении. Его слова приводит «Спутник».

Он отметил, что до проведения внеочередных парламентских выборов в стране будет исполнять обязанности главы кабмина.

«В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера», — сказал Пашинян.

По его словам, если граждане подтвердят свой мандат доверия, то он и его команда продолжат служить им с еще большей эффективностью, чем прежде. Если нет, то они покорно передадут власть тому, кого выберет народ.

Minval.az