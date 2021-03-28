Движение по спасению Родины проводит митинг на улицах Баграмяна и Демирчяна в Ереване, сообщает армянский интернет-портал news.am.

В заявлении Движения говорится:

«Уже длительное время движение по спасению Родины различными протестами и акциями гражданского неповиновения, митингами, иными правовыми и политическими средствами борется против властей, приведших нашу страну к катастрофе. За это время нам удалось сформировать широкую общественную консолидацию вокруг требования отставки не желающего покидать премьерское кресло лица. Режим хотя и медленно, но под воздействием широкого общественного давления уступает.

Для общества и всех политических сил уже очевидно, что без разрешения кризиса невозможно развитие Армении, более того, под угрозой находятся суверенитет и территориальная целостность страны.

В то же время очевидно, что стиль борьбы создает определенные неудобства для граждан, что вовсе не является целью движения.

Исходя из вышесказанного, совет Движения по спасению Родины на нынешнем этапе борьбы решил:

1. Начать новую волну политических акций, расширив географию действий и охват населения областей.

2. С целью сохранения общественного давления и координации дальнейших действий движения палаточный лагерь на улице Демирчяна объявил штабом движения.

3. Восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна, устранив неудобства для граждан.

Для представления дальнейших действий движения 28 марта в 15: 00 на улицах Баграмяна-Демирчяна созывается общегосударственный митинг».



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