«В марте уровень коронавируса не снижается, а наоборот, периодически ухудшается, — сказал Первому каналу Грузии глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, количество активных случаев коронавируса в стране увеличивается.

«Для Грузии 300-400 случаев за день — это немало, то есть количество активных случаев постепенно увеличивается, что является признаком того, что мы обязательно должны «звонить в тревожный колокол», потому что вдруг в стране может произойти скачкообразный рост», — сказал Гамкрелидзе (цитата по «Грузия Онлайн»).

По его словам, существует реальная опасность возникновения третьей волны в стране.

«Подчеркиваю, что существует вероятность и реальный риск третьей волны, и мы должны как можно больше информировать об этом население. Вакцинация не окажет быстрого эффекта на сокращение циркуляции инфекции, поэтому было бы целесообразно выполнять основные рекомендации, о которых мы говорим. Уровень ношения масок сейчас упал до 43 процентов, это ниже 50 процентов, что считается тревожным. Если масочный режим у нас будет в пределах 90 процентов, то мы можем избежать третью волну. Вместе с ношением масок важно не допускать массовых собраний, соблюдать дистанцию и гигиенические нормы», — сказал Гамкрелидзе.

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