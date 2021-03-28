Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выразил надежду, что российские миротворцы останутся в Карабахе как можно дольше, их присутствие означает стабильность.

«Наша задача — попытаться сделать максимум возможного, чтобы миротворцы оставались в Карабахе. дольше. Существуют предпосылки, которые позволяют предполагать…, что присутствие миротворцев будет более долгосрочным», — сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, такими предпосылками являются создаваемая в Карабахе инфраструктура и глобальные процессы, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста, что будет делать Армения, если миротворцы покинут Карабах, Григорян заявил, что в этом случае, «нужно будет думать о других решениях».

Minval.az