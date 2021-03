Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в ночь на субботу немного сдвинулся с места. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на египетские источники израильская газета The Jerusalem Post.

По ее данным, это произошло после того, как с места происшествия было вывезено около 20 тыс. тонн песка.

Судно Ever Given, которое принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Попытки вытащить его с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа контейнеровоза извлечено более 17 тысяч тонн песка.

Minval.az