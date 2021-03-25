Три жительницы Узбекистана получили по 15 суток административного ареста за то, что готовили сумаляк — главное национальное блюдо на празднике Новруз, в нижнем белье. Еще трем участницам не оцененного кулинарного мероприятия выписали штрафы по 120 долларов.

«Суд признал трёх женщин виновными по статье «мелкое хулиганство» Кодекса об административной ответственности и назначил им 15 суток административного ареста», — сказал представитель Ургенчского городского суда. С них также будут взысканы расходы, связанные с содержанием в заключении, в размере около 50 долларов.

По его словам, три другие участницы получили только штрафы, поскольку у них есть дети.

Minval.az