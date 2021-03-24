Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в семи странах, а их общее число достигло 125.

До 75 государств с прежних 64 расширилась за семь дней география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 41 стране (на три больше, чем на предыдущей неделе), сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что на минувшей неделе «число стран, сообщивших о разновидностях вируса, продолжило расти». Так, штамм VOC 202012/01 был выявлен еще в семи государствах, и в общей сложности 125 стран информировали ВОЗ о случаях заражения этой разновидностью коронавируса, которая продемонстрировала в ходе исследований на 41% более высокую репродуктивность, а также «способность быстро замещать другие циркулирующие штаммы». Специалисты констатировали «более высокий риск смертности» при инфицировании данным штаммом.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 15 марта она была обнаружена дополнительно в 11 государствах, а их общее число достигло сейчас 75. Этот штамм, согласно имеющимся в ВОЗ сведениям, имеет на 36% более высокую репродуктивность, чем первоначальный SARS-CoV-2. В свою очередь штамм P.1 циркулирует сейчас в 41 стране, и за неделю их стало на три больше. Его способность инфицировать людей в 2,5 раза выше, чем у первоначального вируса, показали исследования, проведенные в Бразилии.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.

Minval.az