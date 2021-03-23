В любом случае надо создать комиссию, изучить причины нашего поражения. Ее надо создать не для наказания кого-то, а для выяснения правды. Об этом заявил на пресс-конференции 23 марта экс-глава Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян, добавив при этом, что итоги всего этого помогут в деле дальнейшего развития армии.

Он также прокомментировал одно из последних заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что представители бывших властей должны были приобрести самолеты СУ, а уже его власть закупила бы ракеты.

«Мне кажется, что это детское высказывание. Это все равно что одному члену семьи надо купить для ребенка каркас велосипеда, а другому — колеса. Это просто нелепость», — заметил экс-глава ГШ ВС РА, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az