Под Калугой на аэродроме Шайковка разбился дальний бомбардировщик Ту-22М, сообщает Telegram-канал Baza. Такую же информацию приводит РЕН ТВ.

Погибли трое военных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что военный самолет совершил аварийную посадку на аэродроме под Калугой. «Информации о судьбе экипажа пока нет», — сказал источник.

Дальний бомбардировщик Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Бомбардировщик стоит на вооружении российских военных эксплуатации с 1974 года. Он предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.

Минобороны РФ подтвердило гибель троих военных в результате ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка. По данным ведомства, причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования, как ранее и сообщал источник Лайфа.

«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — сказали в Минобороны.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в своем телеграмм-канале написал следующее:

«23 марта с.г. в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.

Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью.

Для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России».

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