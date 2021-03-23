Парламентское большинство Армении — блок «Мой шаг» — в среду в ходе заседания парламента проголосует за отмену военного положения в стране, введенного в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом во вторник в ходе заседания законодательного органа республики заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

«Думаю, что мы можем в среду утром проголосовать за отмену военного положения в стране. Мы продемонстрируем знак доброй воли, особенно если учесть, что есть политическая договоренность о проведении досрочных выборов, которые не могут состояться во время военного положения», — отметил он (цитата по ТАСС).

Отметим, что военное положение было введено в Армении в сентябре прошлого года после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

Minval.az