Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин покажет победителям XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» запуск ракеты с космодрома Восточный. Об этом заявил директор департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации Дмитрий Шишкин.

За этот приз будут бороться участники специальной номинации «Сказки о космосе», презентация которой состоялась в павильоне «Космос и авиация» на ВДНХ.

«У нас уже подготовлена обширная экскурсия, которая позволяет не только оценить подготовку к запуску, но и посетить вместе со специалистами все этапы, включая запуск ракеты», — сказал Шишкин (цитата по «Лайфу»).

Minval.az