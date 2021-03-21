В ходе выступления перед сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты президент США Джозеф Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис умнее него.

«Я не должен был этого делать, потому что хотел уступить слово своему вице-президенту, которая умнее меня», – признал американский президент. Запись выступления приводит пресс-служба Белого дома.

Это не первая подобная реплика со стороны Байдена. Несколько дней назад телеканал Fox News сообщил, что американский лидер во время выступления по поводу вакцинации от коронавируса назвал Харрис «президентом». В декабре 2020 года он также по ошибке называл Харрис «избранным президентом», отмечают журналисты.

Minval.az