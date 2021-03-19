Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом ОАО «Молочный мир» в Гродно пообещал, что в Беларуси будут «другие президенты».

«Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив всё, поймёте. А сейчас просто наберитесь терпения», — приводит его слова пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь останется единым государством, «не будет никому кланяться» и «стоять на коленях».

«Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живём как можем — и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли», — добавил он.

По словам белорусского лидера, «мир ошалел и люди в этом мире потеряли ориентацию», поэтому нужно «быть ближе друг к другу».

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