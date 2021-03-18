На днях будет снят и режим военного положения. Об этом написал на своей странице в Facebook глава партии «Светлая Армения», руководитель ее парламентской фракции Эдмон Марукян.

Ранее Марукян заявил, что сегодня по телефону побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с которым обсудил организационный вопрос, связанный с проведением внеочередных парламентских выборов. «В ответ на наше требование провести выборы в сжатые сроки премьер-министр предложил обсудить 20 июня как крайний срок проведения выборов. Я отметил, что принципиально проведение выборов в сжатые сроки, не откладывать их до осени или до 2023 года. Я заявил, что 20 июня 2021 года, как день внеочередных парламентских выборов, для нас приемлем», — написал он.

Minval.az