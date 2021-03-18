Рамзан Кадыров высказал недовольство высказываниями пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова по поводу обращения полка имени Ахмата Кадырова с претензиями к «Новой газете».

«Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как например: с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой Газеты»», — написал глава Чечни 18 марта в своем Telegram-канале.

Ранее Песков посоветовал полку имени А. Кадырова урегулировать свои претензии к «Новой газете» в суде. И уточнил, что обращаться к президенту тут «не по адресу». Он добавил, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой», но «клевета должна преследоваться по закону», пишет «Фонтанка».

Кадыров в ответ не стал отрицать сам факт угроз, но заявил, что не видит «намека для такой тревоги»: «Мало-мальски мыслящему человеку понятно, что сотрудники «НГ» являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами. Американские власти часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в Чечне «мир, порядок и полная безопасность», а «в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса».

Статья в «Новой газете», с которой начался очередной виток противостояния издания с руководством Чечни, называется «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». Это продолжение многолетнего расследования о казни 27 жителей Чечни, в нём изложены показания чеченского полицейского о внесудебных расправах.

15 марта, после выхода статьи в «Новой газете», её сотрудники сообщили, что подверглись химической атаке на здание редакции в Потаповском переулке Москвы. Уточнялось, что пострадавших в результате инцидента нет.

Позднее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором человек в костюме курьера распыляет неизвестное вещество у здания редакции «Новой газеты» — то ли из колеса велосипеда, на котором приехал, то ли из сумки, после чего спокойно уходит.

Minval.az