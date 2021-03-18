Заявление Пашиняна еще не означает, что он будет проводить выборы, но если это произойдет, я ни в коем случае не буду участвовать. Нужно сделать все, чтобы не допустить проведения таких выборов. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины Вазген Манукян.

По его словам, пока Никол Пашинян не уйдет и пока не придет кто-нибудь не из его команды, на выборы идти нельзя.

Он пояснил, что должно пройти определенное время, так как выборы в этих условиях проводить нельзя.

«Если Никол Пашинян уйдет в отставку, но власть останется в руках его команды, то ни в коем случае нельзя будет проводить выборы. А если Пашинян (будет проводить выборы), то тем более нельзя», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Вазген Манукян повторил, что выборы при Николе Пашиняне — это катастрофа для Армении.

«Движение по спасению Родины по этому вопросу обсуждений пока не проводило», — заключил кандидат в премьер-министры.

Minval.az