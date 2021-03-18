Мы будем участвовать в досрочных выборах. Об этом в беседе с армянским интернет-сайтом Tert.am заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении, руководитель партии «Родина» Артура Ванецяна.

Он пояснил, что пока не может сказать, в каком формате они примут участие (представители партии).

«Проведем обсуждение в партии и объявим (о решении).», — отметил он.

Напомним, что 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в «Facebook» написал, что 20 июня текущего года состоятся внеочередные парламентские выборы.

Minval.az