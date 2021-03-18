Только что на меня буквально напал министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян. Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook журналист Пайлак Фахрадян.

«Инцидент имел место в одном из действующих в Ереване кафе. Когда я увидел, как министр проводит свое рабочее время в кафе, подошел и спросил его, почему в рабочие часы он находится в кафе? Прежде всего, Аршакян сказал, что он работает ночью, и, вообще, для него все часы рабочие. После этого он попросил отключить камеру. Когда я это сделал, министр сказал, что мне придется надолго запомнить этот день. Он начал мне угрожать. Я в ответ заявил, что если ты министр, это не означает, что ты должен со мной говорить в таком тоне. После этого я поднялся наверх, чтоб поработать за компьютером. Но и Аршакян поднялся наверх и набросился на меня», — заявил журналист.

Он показал поврежденную руку. «Вот, посмотрите на мою руку, она повреждена. Аршакян ударил и по моему компьютеру, из-за чего он испортился. Находящийся на столе мой телефон также поврежден. В кафе имеются камеры, и я потребую, чтобы все видеоматериалы были сняты, их представлю в Полицию. Примите это как сообщение о совершении преступления», — заключил Фахрадян.

Minval.az