Левон Тер-Петросян всегда был спасательным звеном Никола Пашиняна, и сейчас он предпринимает такую же попытку. Об этом заявил журналистам 17 марта независимый депутат парламента Армении Геворк Петросян, комментируя последнее заявление первого президента республики Левона Тер-Петросяна относительно необходимости предоставления премьер-министру страны Николу Пашиняну «гуманитарного коридора» для отъезда последнего за границу.

«Но Тер-Петросян взрослый, и у него есть какое-то прошлое, он должен понимать, что его заявление противоречит принципам права. Тер-Петросян не понимает или, понимая, вводит в оборот следующий тезис: мы поняли, что Никол виноват, но он наш парень, давайте вывезем его безопасно из страны, а потом делайте все, что хотите», — сказал Петросян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Предложение экс-президента по душе Пашиняну, заметил депутат. «Последний очень любит свою должность. Но, на мой взгляд, во многих вопросах Пашинян смог себя подстраховать, и сейчас пост премьер-министра стал для него головной болью. Его задача – будущая безопасность, потому он и впутывает в этот вопрос Тер-Петросяна», — считает оппозиционер.

А члены «Моего шага» на заявление экс-президента отреагировали бурно, мягко говоря, не приняв его, отметил депутат, добавив при этом, что это были постановочные сцены. «Тер-Петросян сам был руководителем страны, и он не должен был допустить подобного неграмотного высказывания. То есть он говорит: давайте забудем о том, что этот человек погубил жизни одного десятка тысяч ребят и отпустим его за границу. А как ты перенесешь проклятия родителей этих ребят, Левон Тер-Петросян?», — заключил депутат.

Minval.az