За последние 29 лет население Армении уменьшалось с каждым годом, кроме 2012 года. Ключевые факторы демографического кризиса в стране — низкая рождаемость и миграция. Об этом сообщает Госкомстат Армении.

Отмечается, что в начале 1992 года численность населения Армении составляла 3 миллиона 633,3 тысячи человек, а в четвертом квартале 2020-го — уже 2 миллиона 967,9 тысячи человек. Фактически, за 29 лет после обретения независимости (1991-2020 гг.), население Армении уменьшалось с каждым годом, кроме 2012 года (тогда прирост населения был 5,5 тысячи человек).

Minval.az