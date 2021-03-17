Судья по делу Оника Гаспаряна удовлетворил ходатайство об обеспечении иска, в частности, применил временное удовлетворение требования истца и запретил назначать нового начальника Генштаба, сообщает Mediaport.

Это означает, что Оник Гаспарян продолжает занимать должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил до окончательного решения по иску.

Решение, согласно каналу, уже направлено в службу принудительного исполнения и теперь доступно во внутренней электронной системе службы.

Адвокат Оника Гаспаряна Артур Ованнисян в беседе с корреспондентом армянского интернет-портала news.am отметил, что пока не получил решение суда, но он также знаком с информацией о том, что суд удовлетворил его ходатайство. Судебный акт будет доступен адвокату только утром. Артур Ованнисян сообщил, что в то же время суд принял в производство предъявленный им иск о признании, в рамках которого и ходатайствовал о применении средства обеспечения иска.

Адвокат попросил суд признать отсутствие у него правоотношения с увольнением Оника Гаспаряна.

Напомним, что иск завизирован судье Мгеру Петросяну.

Minval.az