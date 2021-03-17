В Армении солдатам-срочникам запретили свидания с родными, увольнительные и отпуска. Решение продиктовано ухудшением ситуации с коронавирусом в Армении.

«Руководствуясь требованиями пункта 17 решения правительства Армении от 11 сентября 2020 года, запрещены визиты, увольнительные и отпуска военнослужащих срочной службы ВС Армении, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 части 6 статьи 28 закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» (исключение составляют случаи смерти члена семьи – жены, ребенка, отца, матери, сестры, брата, дедушки, бабушки)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Отмечается, что в Вооруженных Силах Армении проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в связи с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Minval.az