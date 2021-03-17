На днях армянская газета «Жоховурд» распространила статистические данные по уголовным делопроизводствам, начатым после тотального поражения сброда под названием «вооруженные силы Армении» в войне против Азербайджана.

Особняком в списке фигурантов уголовных дел, количество которых доходит до 12 500 человек, стоят виновники групповых изнасилований армянских призывников, шантажисты несчастных родственников и даже те, кто обещал матерям не отсылать их сыновей на передовую.

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