Российский военный журналист Александр Харченко сообщил о том, что Армения примет участие в военных учениях НАТО. Об этом сообщает «Южный Федеральный».

Так, западные СМИ опубликовали информацию о военных учениях Североатлантического Альянса и его внеблоковых партнеров в текущем году. Обнаружив в списке Армению, журналист высказал свое мнение по поводу ситуации.

«Если вас спросят, почему Россия не помогла Армении в войне за Карабах и не прислала ей современное оружие безвозмездно, просто покажите эту картинку», — подписал опубликованный снимок Харченко.

Также корреспондент отметил, что Армения примет участие конкретно в антироссийских учениях, целью которых является отработка переброски войск США на границу России.

Эксперт заметил, что армянское руководство до сих пор пытается усидеть на двух стульях, тогда как давно пора определиться с кем «шагать в светлое будущее».

При этом, по его словам, на учениях будут присутствовать и российские офицеры, однако они будут всего лишь наблюдателями мероприятия.

«Наблюдать за учениями или принимать в них участие – это вещи разные. Если ты отправил своих военных в окопы, это означает, что в случае конфликта мы готовы обсуждать варианты сотрудничества», — объяснил Харченко.

Minval.az