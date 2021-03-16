Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли проспект в Ереване.

Об этом заявил принимавший участие в акции лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что активисты «Азатагрум» перекрыли мусорными баками движение автомобилей по проспекту Саят-Нова в центре Еревана. Прибывшие на место полицейские задержали семерых участников акции и отодвинули баки на место, движение было восстановлено.

После этого активисты переместились на проспект Комитаса на севере Еревана. Судя по опубликованным ими видео, они вытащили на проезжую часть скамейки, а также искусственно образовали пробку из своих автомобилей. Из-за нее полиция не успела приехать к месту проведения акции, отметил Бадалян.

«Полчаса был перекрыт целый проспект», — сообщил лидер движения. После этого оппозиционеры разблокировали дорогу. По словам Бадаляна, акции будут продолжаться.

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