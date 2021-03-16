Родные военнослужащих, отбывших в Зангелан для участия в боевых действиях из N-ской воинской части Эчмиадзина, затем оказавшихся в блокаде и считающихся до сих пор пропавшими без вести, бьют тревогу: ответы на ДНК-тесты фальсифицируют. Мать одного из пропавших парней в беседе с 168.am несколько недель назад на конкретных примерах говорила о фальсификации тестов ДНК. Сегодня к этим примерам прибавился еще один.

«Два родных брата из нашей группы сдали кровь, ищут пропавшего без вести брата, но в больнице не знают, что они являются братьями и сдают кровь за одного и того же человека. Одному брату пришел ответ – останки обнаружены в Зангелане, другому брату – останки обнаружены в Джебраиле. Парень надвое разделился? Одна нога там, другая там, на расстоянии 137 км?», — рассказал очевидец.

Родные требуют встречи с представителями СНБ для получения разъяснений. Кто-то намерен провести повторную экспертизу, возможно и за рубежом.

Minval.az