Люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу пришли специалисты из Массачусетского технологического института и Гарварда, передают «Известия».

Они проверили, какое количество респираторных капель могут выделять разные группы людей, и проанализировали их пол, вес и возраст. Оказалось, что полные и пожилые выделяют большее количество аэрозоля, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц.

«Не было обнаружено корреляции с полом, в то время как значимые корреляции наблюдались между количеством выдыхаемого аэрозоля, возрастом и ИМТ», — указано в статье американских ученых.

ИМТ — индекс массы тела. Он рассчитывается как масса тела в килограммах, деленная на квадрат роста в метрах. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель от 18,5 до 25 соответствует норме. При ИМТ от 25 до 30 диагностируют избыточную массу тела, выше 30 — ожирение.

В эксперименте американских ученых на 18% человек (35 из 194) приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля из всей группы. Половина группы (73 человека) с наиболее низким ИМТ выдыхала значительно меньше респираторных капель, чем другая половина с большим весом. Самый низкий уровень выделения вирусных частиц наблюдался у людей младше 26 лет с ИМТ ниже 22.

Тот факт, что на 18% людей приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля из всей группы, соответствует так называемому закону Парето (правилу 20/80), когда около 20% инфицированных отвечают за 80% дальнейших заражений, отметил врач-инфекционист клинико-диагностического центра «Медси» Расим Ходжибеков. Ранее эта формула подходила и для других инфекционных заболеваний, таких как корь, лихорадка Эбола, ВИЧ-инфекция, сообщил он «Известиям». Однако суперраспространение формируется у пациентов под влиянием множества факторов, таких как вирусная нагрузка, механизм передачи инфекции, состояние иммунитета и совместная инфекция с другим патогеном, добавил эксперт.

Minval.az